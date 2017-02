INVITÉ RTL - Guy Alvès revient sur le renvoi en procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des comptes de campagne, en 2012.

> Bygmalion : Guy Alvès "pas surpris" que Nicolas Sarkozy fasse appel Crédit Image : Paul Guyonnet / RTL.fr Crédit Média : Christophe Pacaud,Agnès Bonfillon Télécharger

par Agnès Bonfillon , Christophe Pacaud publié le 07/02/2017 à 23:16

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Nicolas Sarkozy devra-t-il rendre des comptes devant la justice dans l'affaire Bygmalion ? Et quand le fera-t-il ? Le juge d'instruction a ordonné son renvoi en procès mais l'ancien chef de l'État a décidé de faire appel de cette décision. Il est accusé d'avoir dépensé 42 millions d'euros, alors que le plafond était de 22 millions d'euros. L'ancien chef de l'État fait appel car il y a deux juges dans cette affaire, mais un seul a signé l'ordonnance.



Guy Alvès, l'un des fondateurs de Bygmalion qui a reconnu les faits est également renvoyé devant le tribunal. "Je ne suis pas surpris, ni qu'il soit renvoyé, ni qu'il fasse appel", explique-t-il. "Après, chacun se défend dans ce dossier comme il l'entend depuis le départ". Guy Alvès note que si un an après les conclusions de l'instruction, le dossier en est toujours au même point, c'est "dû aux différentes expertises qui ont été demandées par la partie adverse, en tout cas celle qui ne reconnaît pas les faits".



Avec ces renvois et ces appels, Guy Alvès est en stand-by depuis 3 ans et demi, alors qu'il a reconnu depuis longtemps les faits, confirmant que les dépassements de campagne étaient validés à la direction de l'UMP. "Pas un fait de ce que j'ai écrit n'a été contredit pas l'instruction", explique-t-il.