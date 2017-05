publié le 01/05/2017 à 16:50

À six jours du second tour de l'élection présidentielle, les clips de campagne d'entre-deux-tours des deux candidats en lice ont été dévoilés. Emmanuel Macron et Marine Le Pen délivrent l'un comme l'autre leurs derniers messages avant le vote décisif des Français, le dimanche 7 mai. Et ce sont deux vidéos radicalement différentes que découvrent les électeurs.



La candidate du Front national s'étend avec sobriété sur la menace qui, selon elle, plane sur le peuple français. Assise derrière un bureau, sans aucune musique pour appuyer ses propos, elle évoque le "choix de civilisation" qui s'impose aux Français et promet "la guerre de tous contre tous" en cas de victoire d'Emmanuel Macron. Ce dernier est présenté comme le garant de la "continuité désastreuse" de François Hollande, porté par "le soutien de toutes les vieilles gloires d'un système à bout de souffle." Marine Le Pen assure que "le monde a besoin que la voix pacifique, libre et sereine de la France se fasse entendre" et insiste sur l'ordre et la sécurité, promettant une France où "aucune mère ne s'inquiète lorsque ses enfants sortent."

Pour Macron, une France "belle de tous ses talents"

Autre spot, autre ambiance : musique encourageante, discours optimiste, appelle au vivre-ensemble et traduction pour les sourds et malentendants, Emmanuel Macron évoque avec espoir une France "belle de tous ses talents, de toute son humanité, de toutes ses différences, de toute sa jeunesse", qui doit "retrouver son esprit de conquête" et "son esprit de progrès". En diffusant des images d'une France diverse, tant par ses professions que par l'origine de ses ressortissants, il appelle "les professeurs, les instituteurs, les éducateurs à croire plus que jamais à leur métier pour transmettre à la jeunesse" et les minorités à "ne jamais négocier leur fierté, car nous sommes tous des enfants de la République et que la République nous aime sans discrimination."