publié le 29/09/2017 à 22:36

"Quand on est en Seine-Saint-Denis, on se demande si on est encore en France". Lors du dernier conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Vijay Monany, élu Les Républicains (LR) du Blanc-Mesnil, a provoqué la colère de ses collègues après un violent discours anti-immigration. Les élus de la majorité socialiste ont aussitôt réagi en dénonçant des "propos scandaleux", raconte Le Parisien.



"Vous ne parviendrez pas à loger toute l'Afrique", déclare Vijay Monany alors que le conseil départemental examine les solutions alternatives pour héberger les familles en difficultés plutôt que de continuer à payer des nuits d'hôtel. Il poursuit en prenant l'exemple de sa municipalité : "Une soixantaine d’enfants est scolarisée au Blanc-Mesnil mais elles ne parlent pas français. Dans certaines classes, leur nombre atteint 17 élèves sur 29. Ce n’est pas normal."

Le "Robert Ménard du 93"

"Vous faites un amalgame monstrueux pour attiser les haines", lui répond alors Stéphane Troussel, Président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. De son côté Mathieu Hanotin, ex-directeur de campagne de Benoît Hamon et conseiller socialiste, estime que ces propos "fleurent bon le racisme". Plus tard, il compare même Vijay Monany au très controversé maire de Béziers, Robert Ménard.

.@VijayMonany on comprend mieux tes propos de ce matin contre les réfugiés. À croire que tu te rêves en @RobertMenardFR du 93 @LeParisien_93 pic.twitter.com/3g0cHUTjPC — Mathieu Hanotin (@MathieuHanotin) 28 septembre 2017

Le Parisien note que tous les élus LR condamnent les propos de leur collègue. Leur président de groupe, Jean-Michel Bluteau, a pour sa part appelé à "respecter sa liberté de parole".