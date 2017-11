publié le 05/11/2017 à 15:19

L’ancienne ministre de l’Environnement semble approuver l’approche écologique de l’actuel président. Invitée du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro ce dimanche 5 novembre, Ségolène Royal a salué les initiatives d’Emmanuel Macron en matière de climat, rappelant notamment sa réaction lorsque Donald Trump a décidé de quitter l’accord de Paris.



"Paradoxalement, je pense que la sortie de Trump de l’accord de Paris a relancé une mobilisation de ceux qui sont convaincus. La mobilisation d’autres pays, la mobilisation des grandes villes", espère-t-elle. "La France a un leadership a assumé et je dois dire qu’Emmanuel Macron a repris magistralement le leadership sur le climat. D’abord parce qu’il a trouvé une excellente formule, 'Make our planet great again', ensuite parce qu’il a réaffirmé la place de la France."

L’ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique affirme que "lorsqu’il a ses interlocuteurs en face de lui, il remet la question climatique sur le devant et ça c’est absolument crucial." Elle se félicite enfin de deux initiatives : le sommet sur l’alliance solaire internationale, le 9 décembre prochain à New Delhi, et le sommet sur le climat dans la capitale française le 12 décembre prochain, "pour marquer les deux ans de l’accord de Paris". Ségolène Royal a cependant évoqué un bémol, se prononçant catégoriquement en défaveur de la réautorisation du glyphosate.