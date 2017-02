publié le 25/02/2017 à 16:50

S'afficher au Salon de l'agriculture, très peu pour lui. Absent notoire de l'édition 2016 - il était en visite dans une exploitation d'Ille-et-Vilaine - Jean-Luc Mélenchon adopte la même stratégie en 2017. Le leader de la France insoumise a préféré s'installer dans le parc floral du bois de Vincennes à la porte de Versailles, à l'occasion d'une "journée de l'écologie" qui valorise le bio, la transition énergétique ou les énergies renouvelables et marines, détaille Le Huffington Post. Une journée, qui se terminera à 18h30 avec un discours de Jean-Luc Mélenchon à suivre, comme à l'accoutumée sur sa page YouTube. Dans la continuité de ce premier événement, le candidat visitera la ferme des Bayottes (Oise), spécialisée dans la polyculture et l'élevage biologique, pour présenter son projet pour un modèle agricole alternatif, relève Le Figaro.



Jean-Luc Mélenchon avait répondu aux abonnés absents l'an passé déjà. Une attitude assumée, souligne Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, joint par RTL.fr. "Que les candidats qui veulent y aller y aillent. Nous, on le dit publiquement." Il dénonce de plus "le spectacle artificiel, la cohue, la bousculade" provoqués par le Salon de l'agriculture. "Le sujet est plus important que de tâter le cul des vaches. Les paysans ne doivent pas 0se résumer à une attraction."

Visite des stands à la journée #EcologieFi : vin bio du Jura, café artisanal et bio, pain bio. https://t.co/Ukpt86Y6Ky pic.twitter.com/Tla2VpZALv — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 25 février 2017

Avec Françoise Verchère au stand NON à l'aéroport Notre Dame des Landes. #NDDL #EcologieFi pic.twitter.com/xfP7Z3dyqd — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 25 février 2017

L'absence de Jean-Luc Mélenchon n'a rien d'étonnant. Le leader de la France insoumise combat la promotion d'une agriculture intensive, telle que la présente le SIA, au profit d'une "agriculture écologique et paysanne". "Pour que chaque consommateur ait un accès à une alimentation de qualité, selon Laurent Lénard, coresponsable agriculture au sein de la France insoumise, contacté par RTL.fr.