Croyez-vous à une alliance Hamon, Jadot, Mélenchon ?

publié le 24/02/2017 à 09:54

Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle a répondu ce matin favorablement à la demande de rencontre "dimanche ou lundi" formulée par Jean-Luc Mélenchon, proposant d'y associer son allié écologiste Yannick Jadot, et les communistes alliés du candidat de La France insoumise.





"J'accepte volontiers sa proposition. Je lui propose même que nous ayons une discussion à quelques uns", a déclaré le vainqueur de la primaire PS élargie sur France 2, au lendemain d'une émission sur la même antenne durant laquelle Jean-Luc Mélenchon lui avait proposé une rencontre "dimanche ou lundi".



"Je propose même de la faire avec Yannick Jadot", a poursuivi Benoît Hamon, qui vient juste de conclure un accord programmatique et électoral avec l'ex-candidat écologiste. "Si Jean-Luc Mélenchon le souhaite, et veut y associer les communistes, c'est avec plaisir", a-t-il ajouté.



Concernant l'hypothèse d'une candidature commune derrière l'un des deux hommes, Benoît Hamon a assuré qu'il était "prêt à en discuter".



"Je respecte la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et sa grande intelligence, mais ma conviction aujourd'hui c'est que dans ce travail qui nécessite de parler à toutes les composantes de la gauche, j'ai une centralité qui m'autorise à pouvoir incarner cela", a cependant ajouté l'élu socialiste, affirmant que sa candidature "dépasse les appareils".



Jean-Luc Mélenchon avait affirmé hier ne fermer "aucune porte" à une discussion avec Benoît Hamon. "Si Benoît Hamon me dit: je te propose le principe d'une candidature unique, je regarderai ce qu'il propose. Ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas moi qui ferme la porte".



"Je suis ouvert à la discussion", a-t-il poursuivi, assurant être également d'accord pour un entretien croisé avec Benoît Hamon dans un magazine. "Je suis d'accord, et je suis pour qu'il soit filmé. Il faut convaincre et entraîner, ce n'est pas une affaire d'appareil de parti", a-t-il commenté.





Croyez-vous à une alliance Hamon, Jadot, Mélenchon ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Croyez-vous à une alliance Hamon, Jadot, Mélenchon ? Oui

Non

Ne se prononce pas