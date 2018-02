publié le 14/02/2018 à 10:33

Il y a toujours de l'amour en politique, et même de la passion ! Prenez Cécile Duflot, qui ne passe pas pour une tendre, et qui pourtant vient d'écrire une lettre si attendrissante à l'adresse de son "cher petit chêne" à qui elle souhaite "de vivre en paix avec ses congénères terriens sur cette planète aussi magique que fragile en compagnie des grands capricornes, des tritons marbrés, des grenouilles agiles et des campagnols amphibies".



Il ne s'agit certes pas d’une missive de soutien à son ami-adversaire Nicolas Hulot, mais d'un véritable poulet d'amour envoyé à l'arbuste qu'elle a planté il y a quelques années à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui prouve que Cécile Duflot a grand cœur de célébrer ainsi le chêne, arbre de majesté. Mais à son ombre, en politique hélas, ne se ramassent le plus souvent que des glands !

Paris, le 10 février 2018,

Cher petit chêne,



Lettre à un arbre planté à Notre Dame des Landes https://t.co/lwOxjcX8tX #NDDL #EELV pic.twitter.com/SxBKA8ay67 — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 10 février 2018

Il n'y a pas de victoire sans amour ! Regardez la dernière élection présidentielle. Les vaincus furent ceux qui se détestaient le plus. Les haines ont déchiré le camp de la droite comme de l'extrême droite, alors que du côté d'Emmanuel Macron tout baignait dans l'eau de rose.



J'ai commencé, tout frais et naïf, le journalisme politique lors de l'élection présidentielle de 1981, qui vit la défaite de Valéry Giscard d'Estaing. J'étais persuadé que la logique et les intérêts de la droite exigeaient que Jacques Chirac assure le succès du président sortant, dont il avait été le premier ministre. Or ce fut la victoire de la gauche et de François Mitterrand que favorisa Chirac, qui avait tant aimé Giscard, puis détesté plus encore.



Ainsi ai-je appris, ce qu’il ne faut jamais oublier : quand on croit que c'est la raison qui va gagner, ce peut être la passion qui triomphe. Et quand on s'imagine que la passion va tout balayer, voilà que la raison l'emporte ! La politique, même quand elle tourne haine, c'est aussi ça : de l'amour.