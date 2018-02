publié le 07/02/2018 à 10:40

On connaît trop le pire, en effet. Le cloaque, les haines qui se déchaînent sous couvert d'anonymat, les bordées d'injures et les jets de venin (j'en subis ma dose régulièrement).



Mais on dit trop rarement à quel point Internet peut être une source de découvertes et d'informations. J'ai ainsi pu, ces derniers jours, apprendre qu'il neigeait en hiver, et pas seulement à la montagne. Incroyable !

En lisant les commentaires sur Twitter, j'ai enfin compris pourquoi il neigeait. Vous allez me dire qu'il suffit d'écouter le Président Bodin, pour qui la météo n'a pas de secrets. Mais s'il a neigé à gros flocons, c'est aussi parce qu'il y a eu des centaines et des centaines de galopins (parfois âgés d'ailleurs) qui ont adressé au ciel des prières ferventes pour qu'il neige en grande abondance.

Le temps des clochards célestes est révolu

Et savez vous pourquoi ? Pour ne pas aller en classes. C'est là que vous comprenez que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, en lutte contre le décrochage scolaire, a un sacré problème avec tous ces sacripants, qui sont prêts à se saisir du moindre prétexte pour fuir l'école. Ce qui leur permet cependant de demeurer au chaud, et d'apprendre beaucoup sur la politique, toujours en naviguant sur la Toile.



J'en ai à foison des exemples. Prenez ce député macroniste de Paris, Sylvain Maillard, qui s'est laissé aller à affirmer que "l'immense majorité des SDF dormaient dans la rue par choix". Ce qui était pour le moins délirant.



Il s'est donc pris sur la Toile des rafales de démentis, parfois violents, mais qui lui ont permis de comprendre que le temps des clochards célestes, qui décidaient de rester seuls dans la rue, était révolu. Sylvain Maillard en venait à reconnaître qu'il s'était égaré, et qu'il fallait progresser dans l'accueil de ces déshérités, comme s'y était engagé le Président.



Réflexion contre causerie

Vous voyez donc qu'Internet peut avoir une efficacité pédagogique auprès des politiques. En revanche auprès des philosophes médiatiques, on peut s'interroger. Ainsi l'essayiste Michel Onfray, grand adepte des punchlines en pleine tête, vient-il de récidiver en proclamant que "Brigitte Bardot avait plus fait pour la cause des femmes que Simone de Beauvoir".



Pour ce qui est des animaux, ça paraît clair. Mais pour le reste, beaucoup moins. Sans doute s'agit-il moins de faire réfléchir que de faire causer.



Alors je lui propose volontiers ce thème pour une prochaine sortie fracas : "Mimie Mathy n'a-t-elle pas fait davantage que Jésus-Christ pour le salut de l'Humanité ?"