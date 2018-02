publié le 12/02/2018 à 09:29

La neige est sale, hélas ! Du moins si on en croit Libération qui, dans une vertigineuse enquête intitulée "Tout schnouf sur les pistes", nous révélait ce week-end qu'en stations, "il y a parfois plus de poudreuse sur les tables que sous les skis".



Il ne s'agissait pas de révélations sur le dopage, mais sur la consommation croissante de cannabis et de cocaïne en altitude. Le paradis blanc est devenu très artificiel pour certains. On slalome dans les bars dès midi pour finir à la godille très hors piste, car on respire autre chose que de l'air pur.

Au point que Laurent Joffrin, le patron du quotidien en principe libertaire, est monté en chaire éditoriale afin prêcher à ses fidèles lecteurs la retenue, en affirmant que "l'ivresse des cimes devrait suffire aux amateurs d'onirisme !".

Maintenant, on peut se poser la question de la présence des substances illicites pour ces Jeux olympiques d'hiver auxquels nous sommes accros pour plusieurs jours encore, et qui se tiennent dans cette ville coréenne dont le nom s'éternue.

Les Russes seraient les plus chargés, suivis des Allemands et... des Français Nicolas Domenach





Pyeongchang : à vos souhaits ! Vous voyez, ou plutôt vous entendez, ce "Tchang" fait irrémédiablement penser au sketch de Fernand Raynaud, "Allo tonton, pourquoi tu tousses ?". On se demande illico s'il n'y a pas derrière tout ça encore quelques produits de contrebande, qui viendraient truquer ces exploits sportifs, et salir notre plaisir.



On pourrait espérer que la neige soit plus propre que d'habitude, et que le dopage ait été banni en même temps que les Russes qui en avaient fait un système de triche à grande échelle, et ont donc été massivement mis hors piste.



Pourtant, il y a quelques jours encore, une enquête initiée par le Times et développée par plusieurs médias étrangers, révélait des tests suspects sur une cinquantaine de skieurs, en particulier des fondeurs. Les Russes seraient les plus chargés, suivis des Allemands et... des Français, qui décrocheraient la médaille de bronze !