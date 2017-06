Royaume-Uni : Theresa May va chercher à former un nouveau gouvernement

publié le 09/06/2017 à 11:19

La Première ministre conservatrice Theresa May était pressée de démissionner vendredi, après la perte par son parti conservateur de la majorité absolue au Parlement britannique. Mais cette démission ne semble pas d'actualité alors que Downing street a annoncé qu'elle avait l'intention de former un nouveau gouvernement.





Theresa May se rendra au palais de Buckingham à la mi-journée pour demander l'autorisation à la reine Elizabeth II de former un nouveau gouvernement, comme le prévoit le protocole, a précisé le porte-parole.

Ce résultat des législatives britanniques est un véritable échec personnel pour Theresa May, qui avait convoqué ces élections législatives anticipées en comptant en obtenir une majorité renforcée pour négocier la sortie de l'Union européenne.

