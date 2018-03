"Rétablir l'état d'urgence est inutile", estime Alain Duhamel

publié le 27/03/2018 à 20:11

Manuels Valls voudrait faire interdire le salafisme, la version dure de l'Islam, pour mieux lutter contre le terrorisme. Cette proposition présente deux avantages et un inconvénient selon Alain Duhamel.



L'ancien Premier ministre met le doigt sur quelque chose d'important : le risque que présente le salafisme et le fait qu'en France ce courant est en train de faire des progrès. Deuxièmement cela souligne la posture personnelle de Manuel Valls. Notamment sa recherche de l'autorité et le fait qu'il soit toujours sur les thèmes sécuritaires.

L'inconvénient de cette proposition, c'est qu'elle est impossible à faire. Il est possible d'expulser, de mettre en prison des salafistes mais il est impossible de faire interdire le salafisme. Il s'agit d'une opinion et en France, il y a la liberté de l'opinion religieuse.

Rétablir l'état d'urgence, comme le demandent Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, c'est possible mais c'est très largement inutile. Notamment parce que les principales dispositions de l'état d'urgence ont été intégrées à la loi antiterroriste votée au mois d'octobre 2017.