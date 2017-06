publié le 19/06/2017 à 12:12

Voilà une députée qui ne manquera pas de se faire remarquer lors de sa première venue à l'Assemblée nationale. Dimanche, dans la seconde circonscription de l'Aveyron, Anne Blanc, candidate de La République en marche, a été élue avec 100 % des suffrages exprimés. Infirmière de formation, l'élue est connue de la vie politique locale car elle occupe les postes de conseillère départementale et de maire de Naucelle.



Dans cette circonscription où, selon le ministère de l'Intérieur, l'abstention a atteint 40,96 % au premier tour et 66,02 % au second, Anne Blanc a été élue grâce au retrait, mardi dernier, de son seul adversaire au second tour, le Républicain André At. Ce dernier avait jeté l'éponge en déclarant dans l'édition du 13 juin de La Dépêche que si "les gens veulent que ce soit En Marche !, et bien ce sera En Marche !". Le Républicain avait été qualifié au second tour avec 20,18 % des voix exprimées, en ballottage défavorable face aux 38,72 % d'Anne Blanc. Ne comptant que très peu sur un possible report de voix, André At avait fait savoir qu'il souhaitait se "retirer dignement" du second tour du scrutin tant qu'il en était encore temps.

Anne Blanc avait été élue au conseil départemental en 2015 sous l’étiquette du Parti radical de gauche, avant d'être investie plus tôt dans l'année par le parti d'Emmanuel Macron en vue des législatives.