Découvrez les résultats des législatives 2017 dans la Sarthe

Près de 47 millions de Français pouvaient voter, dimanche 11 juin, pour élire les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale. Ils devront les choisir parmi les 7.877 candidats en lice pour ce scrutin. Pour être élu dès le premier tour, il faut avoir plus de 50% des voix et le soutien d'au moins 25% des inscrits.



Dans la Sarthe, Stéphane Le Foll n'avait pas à affronter de candidat La République en Marche. Par rapport à certains de ses anciens partenaires du gouvernement, tels que Manuel Valls, il se trouvait ainsi dans une position plus favorable. Il est en tête à l'issue du premier tour.

Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour sécuriser le scrutin. Un dispositif renforcé, sur fond de menace terroriste



Découvrez les résultats dans le département de la Sarthe (72), circonscription par circonscription :





1ère circonscription

Aigné, Ancinnes, Arçonnay, Assé-le-Boisne, Assé-le-Riboul, La Bazoge, Beaumont-sur-Sarthe, Bernay-en-Champagne, Bérus, Béthon, Bourg-le-Roi.





Isabelle Severe (EELV) : 1 663 4,59%

Christelle Morançais (LR) : 9 031 24,90% BALL

Loïc Morisot (LFI) : 4 175 11,51%

Philippe Cordier (DLF) : 502 1,38%

Louis Nogues (EXD) : 271 0,75%

Jean-François Gazengel (DIV) : 177 0,49%

Marie Genevrey (FN) : 3 725 10,27%

John Jacques Marshall (DVD) : 31 0,09%

Catherine Gouhier (DVG) : 341 0,94%

Fabienne De La Chapelle (EXD) : 281 0,77%

Sylvie Maillet (EXG) : 273 0,75%

Françoise Dubois (PS) : 4 238 11,69%

Ghislaine Charronneau (DIV) : 296 0,82%

Damien Pichereau (REM) : 11 263 31,06% BALL



2ème circonscription

Ardenay-sur-Mérize, Arnage, Bouloire, Le Breil-sur-Mérize, Challes, Champagné, Changé, Connerré, Coudrecieux, Fatines, Lombron, Maisoncelles, Le Mans, Nuillé-le-Jalais, Parigné-l'Evêque, Montfort-le-Gesnois, Ruaudin, Saint-Célerin, Saint-Corneille, Saint-Mars-de-Locquenay, Saint-Mars-la-Brière, Saint-Michel-de-Chavaignes, Sargé-lès-le-Mans, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Soulitré, Surfonds, Thorigné-sur-Dué, Torcé-en-Vallée, Tresson, Volnay, Yvré-l'Evêque.





Mohamed Bentahar (DVG) : 176 0,45%

Yves Cheere (EXG) : 365 0,94%

Elisabeth Sesma (EELV) : 1 164 3,00%

Céline Ricci (DIV) : 280 0,72%

Samuel Chevallier (UDI) : 6 191 15,95%

Saida Safir (PCF) : 602 1,55%

Matthias Tavel (LFI) : 4 735 12,20%

Pascal Nicot (FN) : 5 086 13,10%

Aurélie Perot (REM) : 10 021 25,81% BALL

Marietta Karamanli (PS) : 9 355 24,10% BALL

Éric Trochon (DLF) : 752 1,94%

Vincent Picavez (EXG) : 95 0,24%



3ème circonscription

Aubigné-Racan, Bazouges Cré sur Loir, Beaumont-sur-Dême, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Bessé-sur-Braye, Brette-les-Pins, La Bruère-sur-Loir, Cérans-Foulletourte, Chahaignes, La Chapelle-aux-Choux, La Chapelle-d'Aligné.





David Bonnetier (DLF) : 609 1,46%

Barbara Fossaert (LFI) : 5 347 12,80%

Jean-Claude Barlemont (REM) : 13 408 32,10% BALL

Pascale Fontenel-Personne (EXD) : 427 1,02%

Gérard Confino (ECO) : 338 0,81%

Béatrice Pavy-Morancais (LR) : 9 272 22,20% BALL

Pascal Gannat (FN) : 6 483 15,52%

Dominique Trichet-Allaire (EELV) : 1 245 2,98%

Nordine Vallas (DIV) : 384 0,92%

Nicolas Chauvin (PS) : 3 561 8,53%

Natacha Fernandez-Tonnel (DIV) : 248 0,59%

Thomas Hubert (EXG) : 449 1,07%



4ème circonscription

Allonnes, Amné-en-Champagne, Arthezé, Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Auvers-sous-Montfaucon, Avessé, Avoise, Le Bailleul, Bousse, Brains-sur-Gée.





Emmanuel Franco (LR) : 8 005 22,15% BALL

Jean Posson (DVD) : 103 0,29%

Hélène Rochefort (EXD) : 401 1,11%

Youssef Ben Amar (PCF) : 989 2,74%

Nicolas Bessau (DIV) : 293 0,81%

Emmanuel D'aillieres (DVD) : 1 820 5,04%

Eric Lemesre (DIV) : 252 0,70%

Stéphane Le Foll (PS) : 10 954 30,31% BALL

Claudine Furet Paquin (DVD) : 207 0,57%

Catherine Trahtenbroit (FN) : 4 682 12,96%

Didier Barbet (DIV) : 1 506 4,17%

Pascale Fromentiere (LFI) : 4 127 11,42%

Alexis Braud (EELV) : 1 844 5,10%

Thierry Nouchy (EXG) : 340 0,94%

Isabelle Camarroque (DLF) : 614 1,70%



5ème circonscription

Aillières-Beauvoir, Les Aulneaux, Avesnes-en-Saosnois, Avezé, Ballon-Saint Mars, Beaufay, Beillé, Berfay, Blèves, Boëssé-le-Sec, Bonnétable.





Vincent Petit (PCF) : 617 1,43%

Karine Fouquet (EXG) : 386 0,90%

Luc-Marie Faburel (LFI) : 5 039 11,70%

Arnaud Rolland (DIV) : 493 1,14%

Willy Colin (REM) : 13 645 31,68% BALL

Sophie Bringuy (EELV) : 2 107 4,89%

Jean-Carles Grelier (LR) : 11 731 27,24% BALL

Samuel Cadeau (PS) : 1 560 3,62%

Brigitte Dupin (EXD) : 378 0,88%

Cécile Bayle de Jesse (DLF) : 989 2,30%

Eric De Vilmarest (FN) : 5 478 12,72%

Antoine Hervieu (DIV) : 249 0,58%

Aurélie Arsenio (EXD) : 396 0,92%