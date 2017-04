et AFP

"La baisse de François Fillon n'a pas démarré uniquement avec les affaires", analyse François Baroin, qui était pressenti pour devenir le premier ministre du candidat, au cas où ce dernier aurait accédé à l'Élysée. D'après lui, la baisse du Sarthois a commencé "au lendemain de la primaire avec des problématiques autour de la Sécurité sociale, autour de l'importance du programme de suppression de postes de fonctionnaires", a-t-il estimé au micro d'Europe 1, ce lundi 24 avril.



D'ailleurs, François Baroin juge qu'"il y a six mois, on disait que celui qui allait gagner la primaire de la droite allait être président de la République. (...) Si on s'interroge sur les erreurs commises, il faut s'interroger lourdement sur l'organisation de la primaire, sur la difficulté que nous avons eu à définir un projet de rassemblement". Une analyse qui est partagée par l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Au micro de RTL ce lundi matin, le sénateur de la Vienne a jugé que le parti Les Républicains "avait fait une erreur avec les primaires".



Si le bureau politique du parti de la rue de Vaugirard se réunira ce lundi à 17 heures, François Baroin, à l'instar de François Fillon et d'autres ténors de la droite comme Jean-Pierre Raffarin, a appelé dès l'annonce des premières estimations à faire bloc derrière la candidature d'Emmanuel Macron pour faire barrage au Front national (FN) et à Marine Le Pen. "Personne à droite ne veut de Marine Le Pen à la tête du pays", a martelé le sénateur-maire de Troyes. "L'immense majorité de la famille gaulliste a toujours été un adversaire déterminé du Front national, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, nous ne voulons pas de Marine Le Pen à la tête du pays", a fermement pris position le parlementaire de l'Aube.