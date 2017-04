publié le 24/04/2017 à 07:58

Après plusieurs mois d'une longue campagne présidentielle, les Français ont tranché. Les électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 23 avril à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Qu'ont voté les Montpelliérains ?



François Fillon : 15,79 %

Marine Le Pen : 13,32 %

Emmanuel Macron : 24,69 %

Jean-Luc Mélenchon : 31,46 %

Benoît Hamon : 8,90 %

Jacques Cheminade : 0,14 %

Nicolas Dupont-Aignan : 2,39 %

Jean Lassalle : 0,84 %

Nathalie Arthaud : 0,35 %

Philippe Poutou : 0,91 %

François Asselineau : 1,20 %

Lors de la dernière élection présidentielle, en 2012, l'ancienne capitale du Languedoc-Roussillon avait massivement voté pour François Hollande au premier tour du scrutin (34,98%) devant Nicolas Sarkozy (21,58%). Jean-Luc Mélenchon était arrivé troisième avec 15,69% des voix. Au second tour, sans grande surprise, les Montpelliérains avaient largement voté en faveur du candidat socialiste, avec 62,38% des voix contre 37,62% pour le président sortant.

Qui choisiront cette année les habitants du chef-lieu du département de l'Hérault ? La ville est à gauche depuis 1977 et le premier mandat du charismatique socialiste Georges Frêche. Maire jusqu'en 2004, il a ensuite cédé la place à une autre socialiste, Hélène Mandroux. Les élections municipales de 2014 avaient été le théâtre d'une lutte fratricide entre Philippe Saurel et le PS. Ce dernier ayant refusé de se soumettre à des primaires, il s'était présenté en tant que candidat dissident et avait été exclu du parti. Sous l'étiquette Divers gauche, il avait remporté l'élection. Philippe Saurel s'est prononcé en faveur d'Emmanuel Macron pendant la campagne, il espère même être le suppléant de la députée sortante sous l'étiquette "En marche !" pour les prochaines législatives.



