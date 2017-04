publié le 12/04/2017 à 13:20

Partir vivre au bout du monde, plutôt que voir son pays subir les conséquences d'une élection présidentielle décevante, c'est le choix d'une partie des Français, à quelques jours du premier tour. Selon une enquête publiée par les réseaux de déménagement Démépool et parue dans le journal Le Figaro ce mercredi 12 avril, 20% des sondés envisagent de s'expatrier à l'étranger, suite à l'élection présidentielle.



Les sondés ont répondu à la question : "Personnellement, dans quelle mesure envisageriez-vous ou non de déménager hors de France si le résultat de l'élection présidentielle ne vous convenait pas ?" Alors que 8% d'entre eux affirment "envisager tout à fait de déménager", 12% sont plus nuancés, mais seraient "plutôt" en faveur d'un départ. Sans surprise, la tranche d'âge 25-34 ans est prête à s'expatrier, alors que les plus de 55 ans n'envisagent pas de quitter la France.



Selon le quotidien, 200.000 Français quittent l'Hexagone chaque année, pour tenter leur chance à l'étranger. 15% d'entre eux se rendent en Amérique du Nord, tandis que 10% posent leur valise en Afrique du Sud et 7% en Asie ou en Eurasie. Selon une étude de l'Insee réalisée en 2013, un départ sur deux est avant tout motivé par des raisons professionnelles.

La couverture sociale, la grande préoccupation des expatriés

L'étude, qui a été réalisée auprès de 1.000 personnes entre le 22 et le 23 mars 2017, a également révélé que ce qui manquerait le plus aux Français en cas de départ serait la Sécurité sociale. 26% des interrogés admettent que la couverture sociale est le souci principal qu'ils prennent en compte lors de leur départ à l'étranger. Le volet de la protection sociale "à la française" est d'ailleurs un des plus gros manques des expatriés.

Loin des yeux, loin du cœur ? Pas exactement. Les Français n'oublient pas pour leur racine, puisque le vin et la gastronomie culinaire française manquent à 23% des personnes interrogées. Une nostalgie qui s'étend également au patrimoine culturel pour 24% des expatriés.