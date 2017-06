publié le 08/06/2017 à 20:33

Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a présenté ses décrets pour assouplir la réforme des rythmes scolaires et la réforme du collège. À trois mois de la rentrée, le ministre a promis des stages de soutien avant la 6e, rappelé aux profs la possibilité du redoublement et présenté aux syndicats un assouplissement des réformes emblématiques du précédent gouvernement.



"C'est une très bonne mesure", juge Luc Ferry, ministre rue de Grenelle de 2002 à 2004. "Simplement, le problème c'est que même quand des programmes sont absolument calamiteux, comme ceux que Najat Vallaud-Belkacem a mis en place, on ne peut pas revenir entièrement en arrière", estime-t-il. "On est obligé d'infléchir, comme le dit Blanquer", concède l'ancien ministre. "On peut corriger les plus grosses bêtises, mais on ne peut pas annuler ce qui a été fait pendant les deux dernières années", regrette Luc Ferry.

Concernant les rythmes scolaires, certains estiment que l'autonomie accordée par le ministre creuse les inégalités entre les communes riches où les activités périscolaires fonctionnent où la semaine de 4 jours et demi va rester, et les communes pauvres où ça ne fonctionne pas et qui vont choisir de revenir à la semaine de 4 jours. "C'est l'inverse", estime Luc Ferry. "C'est précisément quand on a obligé tout le monde à faire la même chose qu'il y a avait de grandes inégalités, parce que certains pouvaient assurer les activités périscolaires et d'autres qui ne pouvaient pas", estime-t-il.