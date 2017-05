Quand Hollande s'imagine quitter "seul" l'Élysée en BlablaCar ou Uber

publié le 02/05/2017 à 21:19

C'est la dernière ligne droite pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans seulement quatre jours, on saura qui sera le nouveau président de la République. L'heure pour celui qui est toujours locataire de l'Élysée de céder sa place. En lisant le reportage du magazine Society sur les derniers jours de François Hollande à la tête de l'État, on découvre comment ce dernier imagine son départ de l'Élysée. "Je vais sortir du palais et me retrouver seul dans la rue, puis être obligé d'appeler un BlaBlaCar ou un Uber sans un sous dans ma poche." Preuve qu'après cinq ans de mandat, François Hollande n'a rien perdu de son sens de l'humour.



Dans ce long entretien accordé au quinzomadaire, François Hollande revient également sur la campagne menée par les Républicains et son candidat, François Fillon, arrivé troisième au premier tour avec 20,01% des voix. Selon lui, "s'obstiner" à maintenir cette candidature, "c’était prendre la responsabilité d’altérer profondément la campagne (...) Parce que quoi que l’on pense sur les affaires - on verra bien leurs débouchés judiciaires -, elles ont occupé du terrain. C’était un mauvais service à rendre à la campagne, à la démocratie et à la droite républicaine".

Enfin, François Hollande évoque également Benoît Hamon, qui n'a récolté que 6,36% des voix. "Hamon aurait pu devenir un candidat crédible en s'appuyant sur ce bilan tout en disant : 'Là-dessus, je n'étais pas d'accord.' Finalement, le seul qui puisse le revendiquer aujourd'hui, c'est Laurent Berger."