publié le 18/10/2017

La surprise a dû être grande pour certains ce mercredi 18 octobre. Il n'était pas encore 8 heures du matin sur France 2 quand Jean-Claude Mailly a utilisé un registre bien loin du langage traditionnellement employé par les responsables politiques et syndicaux. Le secrétaire général de Force ouvrière a visiblement été vexé par les attaques de Jean-Luc Mélenchon, qui a déploré, le 15 octobre, la manière dont les syndicats conduisent le mouvement social contre les ordonnances modifiant le Code du travail.



Invité des Quatre Vérités, Jean-Claude Mailly a tenu à répondre à Jean-Luc Mélenchon. "J'ai envie de lui dire keep cool mec ! Tu fais de la politique ou tu fais du syndicalisme ?", a lancé le leader de FO. "On n'a pas de leçon à recevoir de lui ou d'autres. Il est dans un rôle politique, nous on fait du syndicalisme. Ce n'est pas la même chose", a-t-il lancé.

Jean-Luc Mélenchon s'emporte-t-il trop ? "Il est donneur de leçon, enfin ce n'est pas un gourou... Je ne comprends pas ce genre d'intervention. On ne sait plus où il se situe. On a l'impression qu'il doit nous donner des conseils. C'est le grand organisateur des manifestations", a ironisé Jean-Claude Mailly.

