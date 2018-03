publié le 02/03/2018 à 12:33

Depuis son investiture Emmanuel Macron et son gouvernement multiplient les réformes. Au micro de RTL ce vendredi 2 mars, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a lui-même tenu à assumer un "rythme dense". Mais le risque n'est-il pas d'aller trop vite ?



"Dans la liste des réformes en cours il y a notamment le financement des hôpitaux, le service national, le statut de la fonction publique, l'université, la carte judiciaire, l'indemnisation chômage. C'est un tourbillon et la plupart des ministres reconnaissent qu'il y a un problème de lisibilité. Le problème, c'est qu'on ne voit pas le cap très clairement", estime l'éditorialiste Nicolas Domenach. "De plus, on ne voit toujours pas la grande réforme sociale se dessiner", ajoute-t-il.

"Il y a sans doute un problème de lisibilité. Comme nous sommes dans des registres extrêmement différents, on ne voit pas la cohérence", confirme Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. "Mais je pense que le vrai sujet, c'est celui de l'efficacité, et sur celui-ci, je pense que le gouvernement n'a pas le choix", nuance-t-il cependant. "Il faut un effet d'accumulation et il faut beaucoup de ces réformes, sinon on n'y arrivera pas", affirme Guillaume Roquette.

"Pour Emmanuel Macron, c'est dans les premiers mois qu'on peut imprimer une marque et les Français attendent cela, car il a pris des engagements et tient ses promesses" avance Nicolas Domenach. Et pour l'éditorialiste, les sondages qui traduisent une baisse de popularité d'Emmanuel Macron semblent "un peu contradictoires". "Je trouve que face à tout ce qui est entrepris il n'y pas encore tant d'impopularité, mais plutôt un sentiment de patience et d'attente. Il n'y pas de rejet", conclut-il.