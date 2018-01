La retraite à 32 ans

publié le 05/01/2018 à 15:10

Le cas Joy



Joy est aide-soignante. En 2013, elle est victime d’un accident du travail. Depuis, elle est reconnue travailleur handicapé et elle ne peut plus exercer ses fonctions. La loi oblige l’Administration à lui retrouver un emploi adapté à son nouveau statut. L’organisme dans lequel elle travaille cherchait une secrétaire, typiquement le genre de poste qu’elle peut assumer, mais on ne lui a pas proposé. On l’a plutôt orientée vers un poste de lingère. Son médecin a refusé cette proposition. Il a jugé son état de santé incompatible avec cette fonction. Depuis 1 an et demi, on ne lui a pas fait d’autre proposition de travail.

La mairie a maintenant fait une demande pour vous mettre à la retraite pour invalidité. Mais elle a 32 ans !