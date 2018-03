Rachida Dati : "Dites moi ce que Élise Lucet a révélé dans sa vie ?"

publié le 29/09/2016 à 10:35

Plus d'un an après son accrochage avec Élise Lucet, Rachida Dati est revenue sur la polémique. En septembre 2015, un extrait de l'émission de France 2 Cash Investigation montrait l'ancienne ministre de la Justice en train de s'en prendre à la journaliste : "Je n'ai pas peur de vous, ma pauvre fille. (...) Non mais quand je vois votre carrière. Votre carrière pathétique".



Invitée de France Info, la maire du VIIe arrondissement de Paris assure ne pas regretter ses propos. "Dites moi ce que Élise Lucet a révélé dans sa vie ? Quel est le fait d'armes de sa carrière journalistique ? (...) Elle a fait des ménages (ndlr, conférences tenues par des personnalités), payés par des boîtes. Ce n'est pas une histoire de preuves, il suffit de trouver, c'est facile. Comme journaliste, vous avez le droit de le faire", explique-t-elle. Rachida Dati en profite pour critiquer Cash Investigation : "C'est une marque de fabrique, ils filment et elle vous court après. C'est top comme manière. Il peuvent vous appeler, prendre rendez-vous... Jusqu'à présent du contraire, elle n'est pas juge d'instruction, elle n'est pas officier de police judiciaire, donc on n'a pas d'obligation de répondre à cette dame".

Élise Lucet a répondu à Rachida Dati, sur France Inter : "Je ne fais pas de ménages, je travaille simplement à France Télévisions, pour Cash Investigation. C'est limite de la diffamation ce qu'elle dit là, parce c'est complètement faux".