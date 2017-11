publié le 02/11/2017 à 18:28

Arrivé à l'Élysée en 2014 comme conseiller en communication, Gaspard Gantzer raconte dans son livre La politique est un sport de combat, publié ce jeudi 2 novembre, comment François Hollande a refusé de voir l'envol d'Emmanuel Macron. Il revient sur trois ans au sommet du pouvoir jusqu'au renoncement du Président à briguer un second mandat.



Si le sujet de livre n'est pas Emmanuel Macron, Gaspard Gantzer revient largement sur la l'ascension de l'ex-conseiller de François Hollande, dont il a pu être témoin de l'intérieur. Il raconte notamment comment le président socialiste a demandé à ses troupes d'"aider" son conseiller devenu ministre de l'Économie, sans jamais discerner ou s'avouer ses velléités d'émancipation ou son ambition présidentielle. Selon Gaspard Gantzer, François Hollande pensait qu'Emmanuel Macron misait sur une élection en 2022.

En février 2016, le conseiller propose à François Hollande de nommer Emmanuel Macron premier ministre en remplacement de Manuel Valls. Une stratégie ayant pour but de limiter Emmanuel Macron et éviter qu'il ne puisse viser plus haut pour 2017. Ils se heurtent toutefois à un refus du Président: "Tu comprends, je ne peux laisser sortir Manuel (Valls). Tu sais comme moi qu'il sera beaucoup plus offensif dehors que dedans". Plus tard, alors que le ministre de l'Économie poursuit son offensive médiatique, François Hollande lui confie : "Évidemment, il travaille pour 2022. Mais c'est une vieille rengaine. Il faut qu'il fasse ses armes (...) Politiquement, son créneau est trop étroit."