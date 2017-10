Hollande-Macron : pourquoi tant de haine ? On n'est pas forcément d'accord

et Sarah Belien

publié le 20/10/2017 à 10:31

"François Hollande n'a pas renoncé à faire de la politique," affirme Alain Duhamel. Pour lui, l'ancien chef de l'État ne se comporte pas comme un ancien Président mais comme un politique. Il y a quelques jours, François Hollande a critiqué la politique d'Emmanuel Macron depuis Séoul en Corée du Sud.



Le chef de l'État laisse souvent entendre sa rupture avec son "prédécesseur". François Hollande est vexé que son ancien jeune conseiller le "snobe" et critique sa "présidence bavarde". "Pour Alain Duhamel, Emmanuel Macron "se venge de la gauche, il combat la gauche qui le combat.(...) Il y a à la fois une discorde naturelle et des intérêts croisés."

Pour Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction à L'Express, "il y a une dimension très œdipienne. (...) Il y a la dimension de tuer le père en politique." Ce qui est "mesquin" pour Alain Duhamel et "mauvais" pour les deux protagonistes et l'image de la politique.



À la réaction d'Emmanuel Macron qui répond à François Hollande, Anne Rosencher avance l'argument que le chef de l'État n'a "pas trop à perdre" face à un parti socialiste "totalement encalminé." Alain Duhamel voit les choses autrement. "Emmanuel Macron s'en prend à la gauche parce que la gauche est son adversaire et qu'il essaie de se démarquer."