publié le 28/03/2017 à 08:25

La crise sociale se poursuit en Guyane. Alors qu'une grève illimitée a débuté lundi 27 mars en Guyane, Christiane Taubira refuse d'attaquer l'action gouvernementale et assure que la France n'a, en aucun cas, abandonné le département. "Nous avons senti et vu venir cette colère sur des revendications différentes. Elle était perceptible", glisse-t-elle au micro de RTL.



En première ligne dans cette mobilisation générale, le collectif des 500 Frères. "J'ai rencontré l'un d'entre eux quand j'étais encore Garde des Sceaux pour traiter des questions de violence. Nous en connaissons certains (...) Il faut des discussions démocratiques et il n'est pas concevable qu'ils ne soient pas à visage découvert", lance-t-elle.