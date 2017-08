publié le 25/08/2017 à 07:31

Sa reconversion, qui était très attendue, a été officialisée mardi 22 août. À 63 ans, François Fillon, ancien candidat à l'élection présidentielle, tourne la page de la politique et se lance dans la finance. Après quatre décennies passées dans les arcanes du pouvoir, l'homme politique a annoncé rejoindre Tikehau Capital, une société de gestion d'actifs et d'investissement.



Après Alain Madelin, Eric Besson ou Fleur Pellerin, François Fillon rejoint donc la cohorte de politiques passés dans le privé. "Il n'envisage pas le retour. La page est tournée, il est désormais concentré sur sa nouvelle vie", a assuré à l'AFP son ami Bruno Retailleau, patron des sénateurs Les Républicains. Une reconversion qui n'effacera cependant pas l'affaire judiciaire dans laquelle l'homme politique est embourbé depuis de longs mois.

Qu'est-ce que "Tikehau Capital" ?

Créée en 2004, Tikehau Capital est une société de gestion d'actifs et d'investissement dont le siège social est situé à Paris. À sa tête, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran. Passés par de grandes banques d'investissement américaines, ils ont créé Tikehau Capital avec un capital de 4 millions d'euros. Par le journal Les Échos, ils sont décrits comme "des gars malins qui ont misé sur une niche en faveur de la crise".

Comme le précise le site internet de la société, le groupe s'est développé autour de quatre thématiques. L'investissement en capital, la dette privée, l'immobilier et les stratégies liquides constituent les principaux axes de développement de la société.

Une ascension fulgurante

Pari gagné pour Tikehau Capital qui, treize ans après sa création, s'est peu à peu imposée dans le secteur de la finance. Si l'on en croit les chiffres publiés sur son site, la société gère actuellement 10,3 milliards d'euros d'actifs et dispose de 1,5 milliard d'euros sur fonds propres.



En mars 2017, elle faisait son entrée en bourse sur Euronext Paris. "Une étape majeure dans l'histoire et le développement de Tikehau Capital", avaient alors estimé les fondateurs dans un communiqué de presse. En juillet dernier, la société avait lancé une augmentation de capital de 702 millions d'euros. Une levée de fonds dont le but est de permettre un développement plus rapide.

Des recrutements remarqués

François Fillon devient alors le 30e associé de la société française. Avant lui, ils sont plusieurs à avoir fait un come-back remarqué. Comme le précisait un article de Challenges publié en 2015, l'arrivée de Jean-Pierre Mustier en tant qu'actif de la société n'était pas passé inaperçue. Directeur de la Société Générale lors de l'affaire Jérôme Kerviel qui avait alors secoué le monde de la finance, Jean-Pierre Mustier avait fini par présenter sa démission.



"Après ça, ce n'était plus possible de rester en charge. (...) Un dirigeant ne peut pas se défausser sur ses équipes, il se doit d'être exemplaire", confiait-il dans une interview accordée aux Échos en janvier 2016. Six ans après le scandale, il faisait son grand retour dans la sphère financière, aux côtés de Tikehau.



Quelques années auparavant, c'est Georges Chodron de Courcel - haut dirigeant de BNP Paribas qui s'était attiré les foudres des États-Unis - qui rejoignait la société. Il était alors soupçonné de violation des embargos américains sur des pays tels que Cuba, l'Iran ou le Soudan.

Que peut apporter François Fillon ?

Par le biais d'un communiqué publié sur le site internet de la société, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran ont salué l'engagement de Francois Fillon à leurs côtés. "L’arrivée d’une personnalité telle que François Fillon apportera une véritable valeur ajoutée à Tikehau Capital. Son expérience internationale - le développement international de Tikehau Capital étant un de ses axes stratégiques majeur - et sa connaissance aiguë des problématiques économiques françaises et européennes constituent des atouts majeurs pour accompagner le développement de la société de gestion et d’investissement", mentionne le communiqué.



La société pourra en effet profiter de l'aura de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Une chose est sûre, si pour l'heure cette arrivée n'a pas encore eu de répercussions financières, la société bénéficie d'une véritable mise en lumière médiatique...