publié le 10/05/2018 à 12:35

Il avait été désigné lauréat le 8 décembre dernier. Six mois après, le prix Charlemagne est remis à Emmanuel Macron ce jeudi 10 mai à Aix-la-Chapelle en Allemagne, ancienne capitale de l'empire carolingien. L'éloge européen sera prononcé par la chancelière allemande, Angela Merkel.



Après Jean Monnet, Robert Schumann et Simone Veil, entre autres, Emmanuel Macron devient le neuvième Français à recevoir cette distinction internationale, qui récompense une personnalité ou une organisation œuvrant en faveur de l'Europe. Le dirigeant français a été désigné par le comité en raison de "sa vision forte pour une nouvelle Europe", avait fait savoir l'organisation en décembre dernier.

Une dizaine de responsables européens assisteront à la remise du prix. Parmi eux, les Premiers ministres roumain, bulgare, luxembourgeois, mais également la présidente lituanienne et le roi d'Espagne.

Le prix Charlemagne est décerné chaque année depuis 1950 par la ville d'Aix-la-Chapelle. Auparavant, deux présidents de la République française, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, l'avaient respectivement reçu, en 2003 et en 1988. L'an passé, en 2017, c'est une historien et journaliste britannique, Timothy Garton Ash, qui avait été honoré.