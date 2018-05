Projet de loi agriculture : "À 80% satisfaits", juge la présidente de la FNSEA

publié le 31/05/2018 à 00:37

"À 80% nous sommes satisfaits", explique Christiane Lambert, la présidente du syndicat agricole de la FNSEA, au sujet du projet de loi agriculture et alimentation. L’objectif du texte était notamment de rééquilibrer les relations commerciales entre agriculteurs et acheteurs. "Les outils ont été créés pour permettre aux agriculteurs de mieux travailler ensemble", poursuit-elle.



C’est un projet ambitieux puisqu’il arrive dans un contexte de "culture du prix bas", comme le rappelle la présidente de la FNSEA. "Les sanctions ont été adaptées pour ceux qui trichent et qui pratiquent des prix abusivement bas payés aux agriculteurs."

Cependant tout ne satisfait pas la présidente de la FNSEA. En ligne de mire, les charges nouvelles. "Améliorer le revenu dans le titre un et créer des charges nouvelles dans le titre deux, on va voir si dans la balance on est gagnant ou perdant." Des charges qui portent notamment sur la façon d’utiliser les produits phytosanitaires. "On a l’obligation d’avoir un conseil indépendant, donc payant et l’interdiction d’avoir des prix et ristournes sur les produits", conclut-elle.