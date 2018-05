publié le 24/05/2018 à 23:47

Une plainte a été déposée par des familles du monde entier, mercredi 23 mai devant la cour européenne de justice, pour obtenir une réduction des émissions de CO2. "On est agriculteur sur la même ferme" depuis plusieurs générations, explique Maurice Feschet, qui fait partie de la dizaine de familles qui viennent de saisir la justice européenne.



"Depuis cinquante ans, on a eu une hausse des températures en gros de 0,5 degrés tous les dix ans", ajoute l'agriculteur, qui vit à 25 km de Montélimar, dans la Drôme Provençale, où il cultive de la lavande. "On a eu beaucoup de problèmes climatiques, qui se traduisent par des pertes de plantations", déplore Maurice Feschet. Et de détailler : "une année, on a eu la sécheresse, une année, on a eu trop d'eau et une autre année, on a eu du gel au printemps", ce qui nuit gravement aux récoltes.

"La lavande, c'est une culture pérenne. Normalement, quand on la plante avant, on récoltait pendant 23 ans. Et puis ça a baissé jusqu'à trois, quatre ou six ans maintenant", constate l'agriculteur. Un bilan qui, pour lui, n'est dû qu'au réchauffement climatique.

"En plus, il se rajoute des phénomènes exceptionnels que l'on avait jamais vu jusqu'à maintenant, comme des mini-tornades, des pluies diluviennes (...). Vous allez me dire, ce sont des aléas climatiques, mais bon ça, dans l'agriculture, on est habitués à y faire face (...) mais quand ça se répète en moins de dix ans, c'est très compliqué à gérer", surtout quand on en vit, conclut Maurice Feschet.