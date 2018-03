publié le 27/04/2016 à 16:50

Nicolas Sarkozy n'est visiblement pas pressé pour déclarer sa vraisemblable candidature à la primaire de la droite et du centre. En déplacement dans le sud de la France, le président du parti Les Républicains est poussé par son entourage à se lancer officiellement dans la course à la présidentielle de 2017. Certains proches craignent de voir Alain Juppé s'envoler dans les sondages si la campagne n'est pas lancée suffisamment tôt.



Mais à mois de cinq mois de la date limite de dépôt des candidatures pour la primaire, fixée au 9 septembre prochain, Nicolas Sarkozy compte plutôt temporiser. Un choix qu'il justifie notamment par le grand nombre de candidatures récemment annoncées. "Pourquoi voulez-vous que je me déclare maintenant ? Entre Geoffroy Didier et Rama Yade ?", ironise Nicolas Sarkozy selon nos informations.

Au vu de ces déclarations, il y a donc de fortes chances pour que l'ancien président patiente jusqu'à la fin de l'été pour entrer dans l'arène. Pour enfoncer le clou, il ajoute d'ailleurs que : "C'est quand même fascinant cette capacité chez certains à brûler les étapes !"

