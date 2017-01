Primaire de la gauche : Mélenchon dénonce "un trucage de masse"

Le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle a vivement critiqué le déroulement de le primaire de la gauche.

"Je l'ai dit depuis le début, je ne crois pas à leur organisation, je ne crois pas à leur sincérité". Les mots de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas tendres, ce mardi 24 janvier quand il évoque le scrutin de la primaire de la gauche sur France 2. Le candidat de la France insoumise est notamment revenu sur le cafouillage autour des chiffres de la participation au premier tour.



"C'est absolument inouï, rien là-dedans ne peut plus être cru, dans cette élection. Imaginez-vous que pour Paris, le PS prétend avoir eu dans cette primaire 60% des électeurs de la vraie élection régionale, ça voulait dire pratiquement un électeur par minute qui aurait été là à voter", relève Jean-Luc Mélenchon, qui poursuit, "tout ça est un trucage de masse".



Le candidat est ensuite interrogé sur le fait qu'aucun des candidats à la primaire n'ait contesté les résultats. "La 'solférinologie' n'est plus une science que je pratique. Mais vous avez raison de dire qu'il est étrange que dans une élection manifestement truquée, aucun des candidats ne proteste. On peut se demander si ça n'est pas parce que tous ont quelque chose en commun sur le sujet", a fini par conclure l'ancien socialiste.