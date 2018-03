publié le 29/10/2016 à 08:24

Première étape franchie pour Marie-Noëlle Lienemann. La sénatrice socialiste annonce au micro de RTL qu'elle a réuni suffisamment de parrainages pour être candidate à la primaire de la gauche en janvier. "J'ai tous mes parrainages et je peux être candidate et je serai candidate aux primaires de la gauche. Et donc, j'ai bien l'intention de contribuer à proposer une véritable alternative crédible à la ligne incarnée par François Hollande et Manuel Valls, parce que la ligne qu'ils incarnent n'est ni bonne pour le pays, ni conforme aux idéaux de gauche et à nos engagements."



Les prétendants à l'investiture de la Belle Alliance Populaire doivent remplir exactement les mêmes conditions qu'en 2011, à savoir réunir soit "5% des membres titulaires du Conseil national (15), soit 5% des parlementaires socialistes (19), soit 5% des conseillers régionaux et départementaux socialistes représentant au moins 4 régions et 10 départements (66), soit 5% des maires socialistes de villes de plus de 10.000 habitants représentant au moins 4 régions et 10 départements (10)". Par ailleurs, chaque candidat qualifié pour la primaire se verra remettre la somme de 50.000 euros des mains du Parti socialiste, c'est 20.000 de plus qu'en 2011.



Maintenant qu'elle a réussi à se qualifier, la socialiste n'abandonnera pas. "Mon souci principal est que nous soyons capables de nous rassembler autour de cette alternative. Il me paraît indispensable que nous soyons tous d'accord sur l'idée qu'au deuxième tour, celui qui sera le mieux placé au premier tour aura les voix des autres. Je n'imagine pas François Hollande élu au premier tour et pour être franche, je ne pense pas qu'il soit désigné par les primaires."