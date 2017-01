ÉCLAIRAGE - Manuel Valls et Benoît Hamon débattront une dernière fois devant les caméras ce mercredi 25 janvier, quatre jours avant le second tour de la primaire de la Belle alliance populaire.

Ils s'affronteront une dernière fois ce mercredi 25 janvier, à partir de 21 heures. Les deux candidats qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche comptent bien chacun tirer leur épingle du jeu. Benoît Hamon veut poursuivre sa bonne dynamique et asseoir sa position de favori, Manuel Valls doit, lui, combler son retard et reprendre le dessus. Lors du premier tour, Benoît Hamon était arrivé en tête avec 35,86% des voix. Manuel Valls avait quant à lui récolté 31,22% des suffrages.



Ce débat, diffusé sur TF1, France 2 et France Inter, mais également retransmis sur RTL, sera donc l'occasion d'affirmer encore plus leurs différences. Il débutera par un propos introductif de chacun des candidats, qui devrait durer entre 1 minute et 1 minute 30.

Travail, écologie, sécurité et international au programme

Les trois journalistes, Gilles Bouleau pour TF1, David Pujadas pour France 2 et Alexandra Bensaïd pour France Inter interrogeront les candidats sur trois grands thèmes. Le programme économique des candidats sera abordé en premier, tout particulièrement sur les propositions concernant le travail. Benoît Hamon pourra s'exprimer une nouvelle fois sur son projet de revenu universel, auquel Manuel Valls s'oppose farouchement. Il mettra plutôt sur la table sa proposition de défiscalisation des heures supplémentaires.



Les deux candidats s'exprimeront ensuite sur les enjeux écologiques. Benoît Hamon en a fait un axe majeur de sa campagne. Il souhaite la fin du diesel à l'horizon 2025. La construction de l'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes devrait également être abordée, Manuel Valls étant pour le début des travaux, tandis que Benoît Hamon espère l'abandon du projet.



Enfin, les questions concernant la sécurité et le terrorisme viendront clore le débat. Une aubaine pour l'ancien premier ministre qui a mis ces thèmes au cœur de son projet présidentiel. Il a notamment taxé son adversaire de laxisme à plusieurs reprises sur le sujet. L'international sera également au programme de cette fin de soirée.



Les candidats auront également la possibilité de parler de l'une de leurs mesures en particulier, avec la "carte blanche", une séquence inaugurée lors de l'ultime débat entre les 7 candidats présents au premier tour de la primaire.