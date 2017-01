ÉDITO - L'éditorialiste revient sur la victoire de Benoît Hamon, désormais le favori de la primaire du PS.

Alain Duhamel revient sur la victoire de Benoit Hamon, désormais grand favori de la primaire du PS. "C'est la victoire de la gauche anti-système. Benoît Hamon n'a pas encore gagné mais il est arithmétiquement en tête", estime l'éditorialiste. Le candidat frondeur a reçu ce lundi 23 janvier le soutien de Marine Aubry et peut compter sur le ralliement d'Arnaud Montebourg, le troisième homme de cette primaire. Pour Alain Duhamel, "C'est le bilan du quinquennat de François Hollande qui est clairement remis en cause".



L'éditorialiste estime Benoît Hamon comme un candidat "cohérent" et "respectueux". "Il est l'homme anti-système, celui qui veut mettre en place le revenu universel. La bataille Valls-Hamon, c'est la lutte entre le monde rêvé et le monde réel", renchérit Alain Duhamel. L'arrivée en tête de cet ex-ministre frondeur est "un tournant au PS". Car selon l'éditorialiste, "Si Benoît Hamon l'emporte dimanche 29 janvier, "cela ouvrira la porte aux communistes, aux trotskistes et aux écolos" au sein du PS. "Et c'est exactement l'inverse de ce que Mitterrand a voulu mettre en place pendant des décennies", remarque-t-il.



Alors, à qui profite la victoire de cette gauche anti-système ? À en croire Alain Duhamel, le plébiscite de Benoît Hamon s'il se confirme au second tour, profitera mécaniquement à Emmanuel Macron. " Si Manuel Valls ne l'emporte pas son électorat ira vers Emmanuel Macron. Mais il faut voir ce qui se passe entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon", prévient Alain Duhamel.