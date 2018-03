publié le 30/10/2016 à 11:06

Arnaud Montebourg continue de se démarquer de ses adversaires dans la primaire de la gauche. L’ancien ministre de l’Économie, chantre du made in France, croit "dur comme fer" en ses chances d’être candidat à l’élection présidentielle au printemps prochain. Avec une idée fixe : rassembler les déçus de la gauche de gouvernement. Et un credo : "L’alternative à Hollande, c’est moi."



Dans un entretien publié dans le Journal du Dimanche, Arnaud Montebourg en profite aussi pour critiquer Emmanuel Macron, son successeur à la tête du ministère de l’Économie. "Macron, c’est un peu monsieur X. Qui est cet homme ? Que défend-il ? Ceux que j’appelle les 'oliguénarques', ce mélange d’oligarques et d’énarques, ces anciens camarades de promotion qui se partagent le pouvoir politique et administratif et, par-delà les alternances, ont conduit la France là où elle en est", a-t-il lancé.

Alors que la candidature de François Hollande semble mal engagée depuis la parution d’un livre de confidences écrit par deux journalistes du Monde, Arnaud Montebourg appelle Manuel Valls, très critique à l’égard du président de la République, à se lancer dans la bataille. "Il devrait aller au bout de sa visible et éphémère exaspération, insiste-t-il. S’il veut se rassembler avec tous ceux qui veulent bâtir l’alternative, je préfère lui dire : 'Quitte le gouvernement et sois candidat à la primaire !'" Une manière de défier encore plus la gauche au pouvoir dont il veut s’affranchir.