publié le 04/04/2017 à 08:08

En cas de deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, François Fillon devra-t-il appeler à voter pour le premier cité ? "Bien sûr", répond sur RTL Benoist Apparu, autrefois membre de l'équipe de campagne de l'ancien premier ministre. "Il n'y a pas de sujet, pas de débat", affirme le maire LR de Châlons-en-Champagne, peu convaincu par la stratégie du ni-ni : "Chacun fera ce qu'il veut en la matière, mais la question ne se pose par pour moi". Une décision qu'il justifie par la "situation totalement unique" qui découle de cette campagne : "On va potentiellement avoir au second tour de l'élection présidentielle un double 21 avril. (...) Il faudra bien en tirer les conséquences".



Malgré tout persuadé que François Fillon "peut encore gagner", Benoist Apparu estime que le candidat doit "cibler cet électeur de droite déboussolé qui attend d'avoir une parole forte". Une victoire filloniste est, selon lui, possible compte tenu de l'existence de "l'espace politique quasi idéologique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen".

Pour Benoist Apparu, Emmanuel Macron n'incarne pas l'avenir de la France, notamment à cause du risque de cohabitation après les législatives : "Je pense qu'il y a beaucoup de marketing. Il y a une incertitude quant à sa capacité à gouverner car il aura du mal à avoir une majorité. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit une chance pour la France".