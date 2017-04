Benoist Apparu est l'invité de RTL Matin

publié le 04/04/2017 à 07:32

Proche d'Alain Juppé, qu'il a activement soutenu lors de la primaire de la droite et du centre en fin d'année dernière, Benoist Apparu a annoncé le 30 mars qu'il allait "arrêter la politique nationale". Il ne briguera donc pas de nouveau mandat de député de la Marne aux prochaines élections législatives, préférant se consacrer à la mairie de Châlons-en-Champagne et anticiper ainsi la prochaine entrée en vigueur de la loi contre le cumul des mandats.



Aux côtés d'Alain Juppé lors de la primaire, Benoist Apparu réagira sur la campagne chaotique menée par François Fillon, victorieux du maire de Bordeaux au second tour et empêtré dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme et de ses enfants, qui lui a valu une mise en examen pour détournement de fonds publics. Actuellement en troisième position dans les sondages d'intentions de vote, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, François Fillon se trouve dans une situation délicate, à moins de trois semaines du premier tour de scrutin.

Benoist Apparu faisait partie des signataires, le 20 mars dernier, d'une tribune publiée dans L'Opinion par 17 élus de droite déplorant une campagne présidentielle "soumise à la dictature du court terme" et marquée par les "affaires" et les "polémiques".



Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr dès 7h45