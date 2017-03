Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient côte-à-côte lors de la photo sur le plateau du "Grand Débat", le 20 mars 2017 sur TF1

publié le 23/03/2017 à 10:57

Penelopegate, affaire des costumes Fillon, scandale des attachés parlementaires du Front national, soupçons de sous-évaluation du patrimoine de Marine Le Pen... Les controverses s'enchaînent et rythment la campagne présidentielle. Une profusion de scandales qui agace tout particulièrement la jeune génération, à en croire un sondage OpinionWay pour 20 Minutes publié jeudi 23 mars. En effet, 51% des 18-30 la vont jusqu'à la trouver "pathétique" quand 39% se disent carrément "écœurés". Seuls 4% trouvent la campagne "passionnante", ravis d'assister à tant de rebondissements.



Ce désamour semble toutefois circonscrit à cette campagne-ci, car les jeunes restent majoritairement attachés à leur devoir civique. Ainsi, ils sont une majorité (75%) a se dire "certains" d'aller aux urnes les 23 avril et 7 mai prochains. Mais la conviction ne sera pas pour autant au rendez-vous. Car seuls 17% des sondés se déplaceront en raison d'une "adhésion forte à un parti ou un candidat". Essayer quelque chose de nouveau (32%), contrer un candidat (27%) et "mettre un coup de pied dans la fourmilière (23%) constituent les principales motivations de jeunes électeurs.

Mais pour certains, la rupture avec la classe politique est définitivement consommée. Ils sont prés de 20% à n'en avoir "plus rien à faire de la politique".