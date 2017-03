publié le 20/03/2017 à 08:31

À un peu plus d'un mois du premier tour de la présidentielle, RTL continue d'aller à la rencontre des électeurs. Direction Lannion, dans le département des Côtes-d'Armor, pour prendre le pouls des start-up. Nous voici devant un petit bâtiment industriel, le long de l'aéroport breton, à dix minutes de la mer. Rien à voir avec l'image des "pépinières" ou des "incubateurs" à la sauce Google, créés dans les grandes métropoles.



"Non, il n'est pas du tout nécessaire d'être sur Paris pour être une start-up", avertit d'entrée Anne-Cécile Le Quéré. Elle s'est installée en 2010 sur le plateau de Pégase (le berceau des télécoms français) pour y prendre son envol. Sa carrière dans le textile est derrière elle. La dirigeante de 45 ans édite désormais des logiciels pour commerçants. "J'aime les challenges. Je me lève et je me couche start-up", confie-t-elle. "Parfois, je fais des petites coupures avec une autre passion qui est la politique et l'économie. Même en vacances on ne ne coupe pas vraiment, on ne s'arrête jamais", ajoute-t-elle.

Une passion partagée par les 44 start-up innovantes, présentes au Technopole de Lannion. C'est une entreprise sur quatre, qui représentent 200 emplois. Elles sont les témoins de l'excellence et du savoir-faire français. C'est d'ailleurs ici qu'est né le Minitel. Mais ce dynamisme peut devenir problématique. Parce que derrière, ça n'a pas suivi.