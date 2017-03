publié le 09/03/2017 à 19:11

Selon Alain Duhamel, la campagne de Benoît Hamon "patine et donne l'impression de s'enliser", ce qui a causé la fuite de plusieurs ténors du PS qui ont choisi de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Il estime que le vainqueur de la primaire a fait des erreurs, comme celle d'avoir négocié avec les écologistes et, surtout, avec Jean-Luc Mélenchon pour ce qui a été une perte de temps.



Ensuite, Benoît Hamon est resté sur une ligne idéologique "dure" qui fait qu'une "grosse moitié" des militants et électeurs socialistes ne suivent pas. S'il a reçu la visite du Premier ministre Bernard Cazeneuve et qu'il a fait de nouvelles propositions "plus intéressantes", Alain Duhamel estime que "l'accélération n'existe pas" dans la campagne Hamon.

Pour l'éditorialiste, Emmanuel Macron est "le grand bénéficiaire de cette séquence de la campagne". Il a pu également enregistrer le soutien de Bertrand Delanoë, une "caution importante" pour lui, ce qui accentue la dynamique qui accompagne sa candidature. Il conclut en affirmant que cette élection est totalement "iconoclaste et imprévisible".