Présidentielle 2017 : un taux de chômage de 7% en fin de mandat, est-ce possible ?

publié le 05/04/2017 à 08:11

Emmanuel Macron l'a répété mardi 4 avril lors du "Grand Débat" : son objectif est de ramener le taux de chômage à 7% à la fin du quinquennat s'il est élu. C'est aussi l'objectif de François Fillon et de Marine Le Pen. C'est un niveau que nous avions en 2007, a même rappelé le candidat d'"En Marche !". Est-ce réaliste ? Disons que c'est possible, mais il va falloir quand même que des bonnes fées se penchent sur le berceau de la France.



Pour réduire le chômage de trois points dans notre pays, il faudrait créer dans les cinq ans environ 1,4 million d'emplois (280.000 par an). Un niveau qu'on n'a pas connu depuis les années Jospin. Cela commence mal, car l'Unedic, qui verse les allocations chômage et qui se trompe rarement, prévoit qu'on va perdre environ 50.000 postes cette année, et encore un peu en 2018.

D'abord parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs d'emplois aidés (des CDD) qui vont arriver à leur terme. Ensuite parce qu'un nouveau président met souvent en place une nouvelle politique en matière de lutte contre le chômage qui ne donne des résultats qu'au bout de plusieurs mois. Vous avez une très forte inertie du marché du chômage.