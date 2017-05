Présidentielle 2017 : Taubira appelle à voter en faveur de Macron

publié le 02/05/2017 à 19:48

À six jours du dénouement de l'élection présidentielle, les appels à voter en faveur d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen se multiplient. À gauche, les actuels et anciens membres des gouvernements du quinquennat de François Hollande s'agitent. Dans l'édition du 2 mai de Libération, c'était Bernard Cazeneuve qui exhortait les lecteurs à voter "sans ambiguïté pour Emmanuel Macron". Un peu plus tard le même jour, Christiane Taubira publie en ce sens une tribune dans Le Monde.



Même si l'ancien ministre de l'Économie est donné gagnant dans toutes les enquêtes d'opinion depuis sa qualification au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, la gauche de gouvernement fait front. Soutien du candidat socialiste Benoît Hamon lors du premier tour de l'élection présidentielle, Christiane Taubira fait la distinction entre son appel à voter pour Emmanuel Macron et un soutien franc et massif. "Moi aussi je préférerais ne pas. Et pourtant, il faudra. Non, il ne faudrait pas. Il faudra", écrit-elle dans les colonnes du quotidien du soir.

Expliquant donc qu'il ne s'agit pas là d'un blanc seing donné à son ancien homologue de Bercy, la Guyanaise n'en appelle pas à un "front républicain. Ni arrangement ni pacte ni faux-semblant". Mais veut faire barrage au Front national, déclarant entre les lignes qu'il est "ce qui nous défigure et s'avère si infidèle à ce que nous sommes : singuliers et liés, divergents et solidaires". Une conjecture qui doit rappeler un certain 21 avril 2002 à Christiane Taubira, puisque ce jour-là, l'ancienne ministre de la Justice était candidate au scrutin lorsque la gauche a été éliminée au premier tour, permettant au Front national de se qualifier pour la première fois au second.