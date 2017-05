publié le 07/05/2017 à 21:36

"J'adresse mes chaleureuses félicitations à Emmanuel Macron pour son élection à la Présidence de la République", a réagi Pierre Gattaz après l'annonce des résultats à l'élection présidentielle. Le candidat du mouvement "En Marche !" a remporté les suffrages face à Marine Le Pen, candidate Front national.



Le président du Medef a cependant tenu à prévenir le président-élu, successeur de François Hollande, que "la tâche qui lui incombe désormais est immense", a-t-il assuré.



"La campagne électorale qui vient de s'achever a révélé des tensions sociales, territoriales et identitaires. Elle a aussi été marquée par les mensonges et les illusions économiques venant de tous bords. Or la création d'emplois dépend des entreprises, et j'espère que celles-ci seront enfin écoutées", a plaidé le responsable du Medef, profitant de ce message vidéo pour exprimer très clairement ses attentes venant du prochain gouvernement : "Nous attendons du prochain gouvernement qu'il mène les réformes qui permettront à tous les Français de gagner, aux entrepreneurs de se développer depuis la France et aux investisseurs étrangers de venir investir en confiance".

Bravo @EmmanuelMacron pour votre élection @Elysee.

Souhaitons qu'elle marque un véritable renouveau pour notre pays. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/lVE6ie2axH — Pierre Gattaz (@PierreGattaz) 7 mai 2017

Le Medef, partenaire clé du gouvernement Macron ?

Pour cela, Pierre Gattaz a donné quelques directives au président-élu. Pour lui, il convient de notamment de "libérer les énergies créatrices de richesses et d'emplois en simplifiant le droit du travail, en baissant les charges et en réformant la fiscalité", a-t-il par exemple expliqué.



Dans ce contexte, les mesures que prendra le nouveau président français dans les prochaines semaines "seront déterminantes pour retrouver une dynamique de création d'emplois", a déclaré le patron des patrons, tout en appelant Emmanuel Macron à "susciter" la confiance des chefs d'entreprises. Et d'ajouter que "le Medef prendra toutes ses responsabilités. Il sera un partenaire loyal et exigeant. Il ne sera ni un opposant, ni un partisan".