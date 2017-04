publié le 18/04/2017 à 20:19

Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote à l'élection présidentielle. À moins de cinq jours du premier tour du scrutin, "on a bien un match à quatre", affirme Emmanuel Rivière, directeur général de Kantar Public. "Le troisième, François Fillon, devance de très peu Jean-Luc Mélenchon et profite d'une dynamique qui ramène à lui un certain nombre d'électeurs", explique-t-il au micro de RTL.



D'autant que malgré la montée de la candidature du leader de la France Insoumise, l'image de l'homme "fléchit", et sa personne a au final été assez rapidement ciblée par ses adversaires. Le sondeur affirme également qu'il y a davantage d'hésitations dans les intentions de vote à gauche. Peu importe, cependant, selon lui "c'est très bien de ne pas savoir et que les électeurs ne fassent pas de calcul". Cela rend les résultats du scrutin du 23 avril incertain. "On ne sait pas qui sera au second tour, parce que premièrement les électeurs sont très tentés de reconfigurer leur espace politique et puis car les hésitations demeurent", affirme Emmanuel Rivière.

Hésitations autour d'un François Fillon toujours pris dans les affaires, mais aussi autour d'un Jean-Luc Mélenchon séduisant mais toujours peu présidentiable, et un Emmanuel Macron qui représente toujours une "inconnue".

La baisse de Marine Le Pen

Sur ce dernier point, certes l'électorat du leader d'En Marche ! "se raffermit, mais il es toujours menacé d'un faux pas qui pourrait lui faire perdre des voix". Il a cependant une carte à jouer face à Marine Le Pen. "La campagne ne lui a pas été favorable", rappelle Emmanuel Rivière. "Elle était à 27 % d'intentions de vote, en tête, mais ses remarques sur le Vél d'Hiv ont réactivé une image négative du FN qu'elle continue de traîner comme un boulet".