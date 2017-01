Le candidat à l'élection présidentielle s'approprie l'expression utilisée par le Front national.

Crédit : LEWIS JOLY/SIPA Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France

par Marie-Pierre Haddad publié le 18/01/2017 à 11:54

"En 2016, les socialistes compensent la baisse de natalité par l'invasion migratoire. Le changement de population, c'est maintenant !". Ces mots ont été écrits par Nicolas Dupont-Aignan sur son compte Twitter, mardi 17 janvier. Le candidat à l'élection présidentielle commentait les chiffres dévoilés par l'Insee avec 785.000 enfants nés en 2016. Soit une baisse de 14.000, par rapport à 2015.



En employant la phrase : "Le changement de population c'est maintenant", Nicolas Dupont-Aignan s'aligne sur le position du Front national. En effet, le parti dirigé par Marine Le Pen met en avant la théorie du "grand remplacement". Inventé par l'écrivain Renaud Camus, ce concept polémique est basé sur le fait que "les populations natives françaises seraient progressivement remplacées par des populations étrangères sur un plan culturel et ethnique", détaille Le Figaro.

Il faut arrêter d'avoir peur des mots. Cette prise de position est tout à fait réfléchie et je brise ce tabou volontairement Nicolas Dupont-Aignan Facebook Twitter Linkedin

Auprès du journal, il insiste : "Si nous voulons un État en capacité d'assimiler les nouveaux venus, il faut d'urgence réguler l'afflux de nouveaux migrants (...) Il faut arrêter d'avoir peur des mots. Cette prise de position est tout à fait réfléchie et je brise ce tabou volontairement". Il ajoute : "Je ne suis pas pour l'immigration zéro, mais pour la prise en compte de ce remplacement rampant (...) Le choc démographique historique qui s'annonce en Afrique devrait être une obsession de tout futur chef d'État. La population pourrait y croître dans les années à venir d'un million d'individus. Si je suis président de la République, il y aura une carte de l'Afrique placardée dans mon bureau".



Dans un entretien à Valeurs Actuelles publié ce mercredi 18 janvier, le candidat à l'élection présidentielle déclare que "l'immigration non maîtrisée (ni sérieusement régulée à l'entrée, ni correctement gérée pour ce qui concerne les éloignements du territoire) représente un mouvement de population continu et d'ampleur qui prend une place importante et croissante dans le peuplement de la France". Il détaille une série de chiffres et conclut en ajoutant qu'ils correspondent "clairement à une dynamique de remplacement".