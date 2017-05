publié le 05/05/2017 à 08:03

Marine Le Pen continue à dire qu'elle n'a modifié en rien son projet sur la retraite. Dans son programme, la candidate Front national promet de réduire l'âge légal de départ à la retraite, et de le ramener à 60 ans. Le calendrier a toutefois quelque peu changé, puisqu'elle a expliqué que cette modification se ferait "progressivement" et plus "dans les deux mois" qui suivraient son élection.



Au micro de RTL, elle a précisé sa position : "Lorsque la loi sur l'augmentation de l'âge de départ à la retraite a été votée, elle l'a été selon un calendrier (...) De la même manière, nous allons faire machine arrière et progressivement, nous allons revenir, en votant la loi immédiatement, à la possibilité donnée aux Français de prendre leur retraite à 60 ans avec 40 annuités."



La candidate reste imprécise sur la date à laquelle les Français retrouveront ce droit. "Je vais voter la loi tout de suite, et nous mettrons en place le calendrier qui permet de revenir à un départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités." Mais garantit que les Français qui feront ce choix ne perdront pas leurs droits. "L'objectif, c'est de permettre aux Français d'obtenir des retraites correctes. C'est la raison pour laquelle, je vais revaloriser les petites retraites, qui sont catastrophiques. La situation des retraités dans notre pays n'est pas à la hauteur", termine Marine Le Pen.