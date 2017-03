publié le 02/03/2017 à 13:31

François Fillon dégringole. Selon un sondage Harris Interactive publié ce jeudi 2 mars pour RMC et le site Atlantico, seul un quart des Français souhaite que le vainqueur de la primaire de la droite maintienne sa candidature. C'est 10 points de moins qu'au début du mois de février. Ce dernier sondage a été réalisé juste après sa prise de parole mercredi 1er mars, où il a affirmé qu'il irait au bout de la campagne présidentielle, malgré une convocation chez les juges d'instruction, en vue de le mettre en examen.



François Fillon chute fortement auprès de son électorat. Les sympathisants LR ne sont plus que 53% à souhaiter qu'il se maintienne, soit une baisse de 14 points. Du côté des sympathisants de la droite et du centre, 48% d'entre eux se prononcent également pour son maintien.



Les Français ont également été interrogés sur la "trêve judiciaire" réclamée par le camp Fillon. Ils sont 77% à ne pas souhaiter que "la justice fasse une pause des investigations visant à l'élection présidentielle". Concernant le terme "d'assassinat politique", employé par François Fillon lors de sa conférence de presse, 62% des gens interrogés rejettent cette idée, alors que les sympathisants LR sont 70% à l'approuver.



Enfin, une très large majorité de Français (83%) estime que le vainqueur de la primaire de la droite ne remportera certainement pas l'élection présidentielle à 47%, et qu'il ne la remportera pas à 36%. Les sympathisants LR semblent faire le même constat mais dans une moindre proportion. Ils sont 59% à admettre que leur candidat ne sera pas ou probablement pas le prochain président de la République.