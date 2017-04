et AFP

publié le 28/04/2017 à 22:15

Les premiers jours de campagne ne semblent pas avoir fait évoluer le rapport de force. Un sondage BVA/Salesforce pour Orange et la presse régionale, réalisé du 26 au 28 avril, donne Emmanuel Macron vainqueur au second tour de l'élection présidentielle avec 59% des voix face à Marine Le Pen, créditée de 41% des suffrages.



L'étude permet aussi d'avoir un aperçu du potentiel report de voix des neuf autres candidats éliminés au premier tour. 71% des personnes ayant voté Benoît Hamon au premier tour compteraient ainsi donner leur voix à Emmanuel Macron. Ce score est nettement moins élevé chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. 41% d'entre eux ont l'intention de voter pour l'ancien ministre de l'Économie, soit autant que ceux qui souhaitent s'abstenir ou voter blanc, tandis que 18% comptent voter en faveur de Marine Le Pen.

À droite, 41% des électeurs de François Fillon déclarent avoir l'intention de voter pour Emmanuel Macron, 26% pour Marine Le Pen et 33% envisagent de s'abstenir ou de voter blanc. Quant à ceux qui ont voté Nicolas Dupont-Aignan, tout juste signataire d'un accord de gouvernement avec Marine Le Pen, près d'un sur deux (46%) optent pour la candidate du Front national alors que 35% pourraient décider de s'abstenir ou glisser une enveloppe vide dans l'urne.





L'enquête a été réalisée en ligne du 26 au 28 avril auprès de 1.438 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Cependant, les intentions de vote reposent elles sur la base des personnes certaines d'aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 944 individus. Pour cet effectif, la marge d'erreur est de 3,2 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.