publié le 25/04/2017 à 07:51

Après la débâcle de Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle, l'avenir du Parti socialiste est désormais en jeu. Un inventaire et la refondation de ce parti, né en 1971 à Épinay, semble aujourd'hui inéluctable pour demeurer l'un des partis majeurs de la vie politique française. Cependant, pas question de précipiter les choses dans les rangs socialistes : "On a un deuxième tour et une extrême droite qui menace. Dans une majorité de localités, Marine Le Pen est arrivée en tête", lance Jean-Christophe Cambadélis.



Invité de RTL, le premier secrétaire du Parti socialiste déplore le score "significatif, extrêmement déroutant et cruel" pour tous les électeurs. Un résultat qui marque "la fin d'un cycle politique". "C'est la fin d'Épinay", glisse-t-il.

On fera notre appel du 18 juin Jean-Christophe Cambadélis Partager la citation





Pour le patron du parti, le PS doit dorénavant "s'interroger sur sa nature, son organisation, c'est à dire savoir quel type de parti il est". "Est-ce qu'il est un parti social-démocrate ou est-ce qu'il est un parti à vocation macroniste ou mélenchoniste ? Pour moi, c'est un parti social-démocrate à colonne vertébrale social-écologiste", explique-t-il assurant que le débat aura lieu "en temps et en heure".

Les électeurs rêvant d'une véritable refonte devront donc attendre encore quelques semaines alors que Jean-Christophe Cambadélis pense d'abord à "la bataille contre Marine Le Pen et aux élections législatives". Mais alors, quand ? "On verra après le 18 juin. On fera notre appel du 18 juin (date du second tour des législatives, ndlr)", conclut-il.