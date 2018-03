publié le 30/08/2016 à 08:01

Arnaud Montebourg est candidat à l'élection présidentielle de 2017. L'ancien ministre du Redressement productif envisage de nationaliser l'une des cinq grandes banques françaises, s'il est élu. "J'ai une vision patriotique de la finance, explique-t-il à l'antenne de RTL. L'alliance des forces productives et la finance doit apporter son écho à l'effort national. Si nous voulons reconstruire une industrie, ravagée par la crise, nous avons besoin d'argent et d'une banque qui prenne des risques. La BPI, c'est bien mais je souhaite reconstruire ce que l'on a privatisé il y a 20 ans, le Crédit national".



Le candidat à l'élection présidentielle précise qu'une "nationalisation peut être partielle et temporaire". "Je demande de faire l'union patriotique autour de nos grands groupes pour les financer et aux banques, de faire leur travail. Si ça ne fonctionne pas, je n'ai pas de problème à exprimer, par avance, le désir de nationalisation. La nation doit se faire respecter. Ce n'est ni un totem obligatoire, ni un tabou interdit. 60% de l'activité de nos banques concerne l'activité spéculative".